Juventus, Fusi: «Bremer uno dei miglior in Europa, è l’erede di Chiellini»

Luca Fusi, ex calciatore di Torino e Juventus, in una intervista a JuventusNews24 ha parlato dell’arrivo in bianconeri di Gleison Bremer.

E’ giusto considerare Bremer meglio di De Ligt?

«De Ligt è un ragazzo più giovane che era alla prima esperienza nel campionato italiano e forse ha avuto un impatto più difficile. Bremer viene da qualche anno in questo campionato e è già pronto a prendere la maglia bianconera e a fare quello che ha fatto in questi ultimi periodi, diventando uno dei migliori centrali in Europa».

Può essere Bremer l’erede di Chiellini?

«E’ stato un leader del Torino e può diventarlo alla Juventus. Anche per lui ci sarà l’impatto di passare da una squadra con ambizioni limitate ad una società che vuole primeggiare e vincere sempre. Quindi le pressioni per lui diventano elevate. Deve dimostrare di essere all’altezza di questo compito. Le qualità le ha e sarà il campo a decidere poi».

