Juventus Cherubini, possibile addio col diesse: i nomi per sostituirlo

La Juventus sta ragionando sul futuro della società e in queste idee non ci sarebbe Cherubini come diesse.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società starebbe facendo delle valutazioni riguardo un nuovo diesse. I bianconeri vorrebbero qualcuno in grado di andare alla ricerca di talenti emergenti e ci sarebbero tre nomi sul tavolo: Giuntoli, Tare e Petrachi.