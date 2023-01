Juventus, il report dell’allenamento in vista del Monza

La Juventus ha pubblicato il report dell’allenamento odierno in vista della sfida di Serie A contro il Monza

REPORT – «A due giorni da Juventus – Monza la squadra continua a lavorare in vista del primo match del girone di ritorno di Serie A. Il gruppo, dopo la doppia seduta della giornata di giovedì, si è ritrovato allo Juventus Training Center al mattino. Menu dell’allenamento: fase di sviluppo della manovra con conclusioni su cross e fase difensiva con marcature, sempre su cross, in area di rigore. Domani, 28 gennaio, l’allenamento della vigilia è in programma al mattino. In seguito, alle 14:00, conferenza stampa di Mister Allegri dalla sala stampa dell’Allianz Stadium, come sempre in diretta su Juventus TV».