Juventus, infortunio Chiesa: salta il riscatto dalla Fiorentina? Le ultime

L’infortunio di Chiesa cambia i piani della Juventus. Salta il riscatto dalla Fiorentina? Le ultime

Il grave infortunio in cui è incappato Federico Chiesa ha chiuso con largo anticipo la stagione dell’esterno e fatto venir meno due delle tre condizioni per il riscatto dalla Fiorentina come precedentemente pattuito.

Saltate le condizioni relative alle presenze (38% sul 60% concordato per questa stagione) e alle reti (4 sulle 10 stabilite) resta soltanto la qualificazione alla prossima Champions. Tuttavia, spiega il Corriere dello Sport, la Juve non cambierà la propria posizione sul giocatore: Chiesa è il perno del nuovo ciclo bianconero e pertanto verrà riscattato.

