Juventus Inter, le 3 mosse di Allegri e Inzaghi

Quali potrebbero essere le mosse dei due mister Allegri e Inzaghi stasera in Juventus–Inter? La Gazzetta dello Sport traccia queste ipotesi.

ALLEGRI

1) Miretti tra linee deve farsi trovare soprattutto da Locatelli

2) Cuadrado e Kostic devono essere bravi a ripiegare per formare una

linea a 5 in fase difensiva

3) Rabiot ha licenza di sganciarsi

INZAGHI

1) Dumfries e Dimarco devono agire da attaccanti aggiunti

2) Mkhitaryan pronto ad abbassarsi al fianco di Calhanoglu per aiutarlo

in regia

3) Dzeko agirà anche sulla trequarti per smistare il gioco