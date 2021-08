Juventus, domani è il giorno di Kaio Jorge: atteso a Torino

Kaio Jorge è pronto per l’arrivo alla Juve. L’attaccante brasiliano è atteso domani a Torino e sarà a disposizione di Allegri

La Juventus è in attesa dell’arrivo di Kaio Jorge a Torino. L’attaccante brasiliano arriverà domani in aereo per conoscere la città e ambientarsi, la dirigenza bianconera spera di averlo presto a disposizione.

Kaio Jorge potrebbe essere un’ottima freccia nell’arco di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione, ormai alle porte. Nei prossimi giorni il brasiliano potrebbe già iniziare la sua esperienza con la Juventus.

I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24