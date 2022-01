Juventus, la carica di Bonucci: «Quest’anno vogliamo vincere la Champions!»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il difensore della Juventus Bonucci ha parlato degli obiettivi di questa stagione

Ai canali ufficiali della Juventus, Leonardo Bonucci ha parlato dopo aver ricevuto il FIFA FIFPRO Men’s World 11.

COPPE CON LA JUVE – «E’ stato importante dare continuità di vittorie dopo aver lasciato da parte lo Scudetto. La Juve in gare secche c’è, gioca sempre per vincere. Quelle partite furono una risposta importante a noi stessi e a chi dice che non abbiamo più fame».

OBIETTIVI – «Non manca mai la voglia di fare la differenza, ho sempre creduto in quegli obiettivi, nel volerli, nell’arrivare a essere tra i migliori al mondo. Ora vogliamo prenderci un posto in Champions, lottare fino all’ultimo per vincere quella di quest’anno. Poi ci sono gli impegni con la Nazionale a marzo per andare in Qatar».

