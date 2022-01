Juventus, l’agente di Fagioli: «Non abbiamo ancora parlato del suo ritorno»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’agente di Fagioli ha parlato del possibile ritorno del centrocampista alla Juventus

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il procuratore Andrea D’Amico ha parlato del centrocampista Nicolò Fagioli, fresco di convocazione per lo stage dell’Italia. Le sue parole.

DICHIARAZIONI – «A Cremona ha trovato continuità con un tecnico come Pecchia che lo conosce. La chiamata di Mancini dimostra, come quella di Okoli, che è fra gli italiani più forti. Juventus? Non abbiamo ancora parlato, ma lo faremo».

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24