Juventus, l’apertura di Di Maria: «Un altro anno in Europa, poi l’Argentina»

L’esterno argentino Di Maria fa sognare i tifosi della Juventus parlando del suo futuro

Angel Di Maria ha svelato le sue intenzioni per il futuro. Di seguito le parole dell’esterno argentino che piace molto alla Juventus, intervenuto alla trasmissione “Todo Pasa” della radio di Buenos Aires “Urbana Play“.

DI MARIA – «La mia idea è quella di giocare ancora un anno in Europa per arrivare al Mondiale nel migliore dei modi se vengo convocato, e poi tornare in Argentina. Non so se il PSG vuole che resti. In caso contrario, vedrò la possibilità di qualche squadra in Europa».

