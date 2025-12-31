Juventus Lecce, per i pugliesi novità dal fronte infortuni dopo la seduta pomeridiana: riposo precauzionale per tre giocatori, in serata due rientri dalla Coppa d’Africa

Juventus Lecce, verso la 18a giornata tre giocatoir pugliesi in riposo precauzionale nella seduta odierna, in serata due rientri dalla Coppa d’Africa

Dopo la sconfitta in campionato contro il Como, il Lecce è tornato in campo per l’ultimo allenamento del 2025. La seduta si è svolta questo pomeriggio al Centro Sportivo di Martignano, con i giallorossi già concentrati sulla prossima sfida contro la Juventus, in programma sabato alle ore 18 e valida per la 18ª giornata di Serie A Enilive.

Secondo quanto riportato da Fantagazzetta.it, lo staff tecnico continua a gestire con attenzione diverse situazioni fisiche. Morente e Früchtl hanno svolto lavoro personalizzato, mentre Berisha non ha preso parte all’allenamento ed è stato sottoposto a terapie. Riposo precauzionale per Sala, Pierret e Veiga, tutti fermati da uno stato influenzale.

Capitolo convocati con le Nazionali: Coulibaly resta assente perché impegnato in Coppa d’Africa con il Mali. In serata, invece, sono attesi a Lecce Banda e Gaspar, di rientro rispettivamente dagli impegni con Zambia e Angola.

La preparazione dei salentini proseguirà nei prossimi giorni sempre a Martignano, con l’obiettivo di recuperare energie e uomini in vista dell’impegno contro i bianconeri, appuntamento chiave per chiudere il 2025 e aprire il nuovo anno con segnali di reazione.