Juventus-Mandzukic ai titoli di coda: con il croato sarà addio

Juventus, i bianconeri saluteranno il croato messo ai margini in questa stagione dopo l’arrivo di Sarri in panchina

Sarà addio, e non potrebbe essere altrimenti. Mario Mandzukic non fa più parte del progetto juventino e in soli 365 giorni da protagonista è diventato comparsa, o anche meno. L’attaccante non è sceso in campo neanche per un minuto in questa stagione, non si allena più con i compagni.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il croato saluterà quella che per quattro anni è stata casa sua. La destinazione più probabile? Il Manchester United.