Marcelo sarebbe fuori dai piani di Zidane al Real Madrid. In Spagna accostano il terzino brasiliano a Juventus e Inter

Il Real Madrid potrebbe privarsi presto di Marcelo. Il terzino brasiliano non rientrerebbe più nei piani di Zidane, che stabilmente gli sta preferendo Mendy.

Stando al portale Todofichajes.com, il 32enne nazionale verdeoro sarebbe ai margini del progetto merengue e potrebbe lasciare il Real nelle prossime sessioni di mercato. In Italia, oltre alla Juventus dell’amico ed ex compagno Cristiano Ronaldo, Marcelo sarebbe una tentazione anche per l’Inter.