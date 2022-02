Juventus, McKennie: «Vogliamo vincere tutte le competizioni. Pirlo Allgri? Vi dico che...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Weston McKennie si racconta ai microfoni di DAZN. Le parole del centrocampista statunitense in forza alla Juventus

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, si è raccontato nel format 1 vs 1 in onda su DAZN. Le sue parole:

CALCIO – «Per un po’ ho giocato anche a rugby quando sono tornato negli USA dalla Germania. A un certo punto i dottori mi dissero che avevo le ginocchia di una persona di trent’anni. Non sapevo cosa scegliere e mia madre mi chiese “quanto ti piace il calcio?”. Io risposti “al 99,9%, il football al 99,8”. “Ecco allora hai fatto la tua scelta” e tutto è iniziato così. E’ stata una buona decisione. Non saprò mai come sarebbe andata se avessi scelto il football. A volte mi chiedo come sarebbe andata e penso sarei diventato un professionista perchè ce la metto tutta quando inizio una cosa».

RICORDI – «Il primo vero ricordo legato al calcio è quando mi sono trasferito in Germania. Quando mi sono ritrovato in uno stadio vuoto la mia reazione è stata “Wow, ho sempre lavorato per questo!”. Ero lì a visitarlo dopo aver firmato per lo Schalke 04 e pensai ai tifosi che mi avrebbero visto giocare. Negli USA il calcio non è molto seguito, allo stadio andranno ogni volta 5 o 10 mila persone».

SPORT – «Sono cresciuto facendo diversi sport, sono sempre stato molto attivo. Io, mio fratello e mia sorella eravamo sempre fuori di casa. La cultura tedesca e quella americana sono differenti. In Germania si sentivano più sicuri a lasciarci fuori, mentre negli USA ci chiedevano di tornare entro una certa ora. Prendevo la bicicletta con i miei amici e andavamo a giocare a calcio o alla piscina comunale. Quando lasciammo la Germania la iniziai a considerare come la mia vera casa».

PIRLO E ALLEGRI – «Entrambi sono belle persone. La differenza sta nell’esperienza. Allegri allena da non so quanto, è già stato alla Juve. Pirlo invece ha appena finito la carriera ed è passato subito ad allenare la Juve, dove la pressione è alta e ci sono tante aspettative. Pirlo è sempre stato in grado di gestire la pressione, ma è diverso quando lo fai in campo e quando stai fuori e non puoi fare nulla di concreto. Quando giocavamo, dopo un passaggio, lo guardavo per capire cosa stesse pensando e credevo dicesse “avrei fatto un altro passaggio, perchè non ha tirato così?”. La differenza importante comunque è sull’esperienza».

JUVE – «Ci sono alte aspettative, lo sanno tutti. Vogliamo arrivare lontano in tutte le competizioni, vincerle tutte. Ora però dobbiamo fare un passo alla volta e pensare partita dopo partita. Se iniziassimo a pensare alla finale di Champions o di Coppa Italia perderemmo la concentrazione sul campionato e le gare da giocare prima. Stiamo cercando di ritrovare il nostro ritmo step by step».

