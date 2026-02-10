Juventus, la mossa a sorpresa di Spalletti: McKennie falso 9 contro l’Inter, dopo il rinnovo? Mezza Europa alla finestra per lo statunitense

Quando il mare è in tempesta, serve un capitano in grado di tenere il timone dritto. In questa stagione complessa, la Juventus ha trovato il suo condottiero in Weston McKennie. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista texano si prepara a vivere il Derby d’Italia contro l’Inter da protagonista assoluto, forse in una veste tattica inedita. Luciano Spalletti, in vista della supersfida di San Siro, starebbe meditando una mossa a sorpresa per scardinare la difesa di Cristian Chivu: schierare l’americano come “falso nove” o incursore aggiunto, in appoggio diretto al bomber canadese Jonathan David.

Un jolly totale: 5 gol e leadership

L’obiettivo del tecnico toscano è chiaro: evitare che il suo centravanti rimanga isolato nella morsa dei centrali nerazzurri. McKennie, con i suoi movimenti perpetui a entrare e uscire dall’area, rappresenterebbe l’antidoto perfetto alla rigidità difensiva avversaria, replicando l’esperimento già visto l’anno scorso con Thiago Motta contro il Milan. I numeri, d’altronde, giustificano l’investitura: con 4 reti in campionato e una in Champions League, l’ex Schalke 04 sta vivendo la sua miglior annata a Torino, secondo per impatto solo al talento turco Kenan Yildiz. La sua capacità di adattarsi — da esterno basso a mezzala, fino a punta aggiunta — senza mai perdere identità lo rende il vero “tesoro” della Continassa.

Il nodo contratto e le sirene di mercato

Tuttavia, febbraio non dirà la verità solo sul campo, ma anche sul futuro. Il contratto del classe ’98 scade il prossimo giugno e la firma sul rinnovo non è ancora arrivata. La nuova dirigenza, con Damien Comolli in testa, è al lavoro per prolungare l’accordo almeno fino al 2028, consapevole che perdere un elemento del genere a parametro zero sarebbe un rischio enorme. Le pretendenti non mancano: Inter, Milan e Roma hanno già effettuato sondaggi esplorativi, così come diversi club di Premier League. Spalletti spinge per la conferma, sapendo che costruire la Juve del futuro senza il suo jolly tuttofare sarebbe un’impresa ben più ardua.