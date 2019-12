Juventus, diminuiscono le pretendenti per Pogba: il Real si fa da parte

Juventus, in tanti voglio Pogba ma ad oggi alcune pretendenti si sono defilate alla corsa per il calciatore dello United

Tutti lo vogliono, o quasi. Dalla scorsa estate la Juventus segue di nuovo Pogba per portarlo a Torino. Da battere però c’è la tanta concorrenza tra cui anche quella del Real Madrid. Qualcosa però potrebbe essere cambiato nell’ultimo periodo.

Come riporta il quotidiano spagnolo AS infatti il Real si sarebbe defilato dalla corsa al centrocampista perché un suo eventuale acquisto metterebbe in ombra Federico Valverde, una delle rivelazioni di questa stagione.