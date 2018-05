Juventus-Milan, la Coppa Italia viene sollevata da Claudio Marchisio. Buffon sale sul palco defilato insieme a Lichtsteiner e Barzagli

La Juventus fa sua la quarta Coppa Italia consecutiva. All’Olimpico di Roma, i bianconeri superano il Milan con un rotondo 4-0 dimostrando, soprattutto nel secondo tempo, la propria superiorità tecnica sulla squadra di Gattuso. Al momento della premiazione, i veterani Buffon, Barzagli, Lichtsteiner e Marchisio sono saliti sul palco defilati: poco dopo, è stato proprio il ‘Principino’ a sollevare il trofeo consegnatogli dal presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati. Una ‘concessione’ del capitano Gianluigi Buffon, rimasto defilato sul palco: un gesto di grande amicizia verso il compagno (entrato in campo nel finale al posto di Pjanic), reduce da una stagione travagliata? Oppure la troppa emozione per quello che potrebbe essere il suo ultimo trofeo in bianconero?