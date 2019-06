Juventus, Milan e Napoli su Manolas: il punto

La Juventus pensa allo scambio con Higuain mentre il Napoli punta Manolas per sostituire Albiol, ma sullo sfondo c’è anche il Milan

Tutti pazzi per Ma…nolas. Parafrasando un famoso film con Cameron Diaz, sembrerebbe che Juventus, Milan e Napoli siano su Kostas Manolas. I motivi? Primo, le qualità altissime del difensore greco, secondo, la clausola rescissoria non altissima (36 milioni).

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘, nonostante la netta chiusura di ieri da parte del fratello-agente, la Juventus pensa ancora a uno scambio alla pari con Gonzalo Higuain che risolverebbe in un colpo solo i problemi di entrambe le squadre. Su Manolas, come detto, c’è anche il Napoli che vuole sostituire Raul Albiol ormai verso il Villareal.

De Laurentiis però vorrebbe abbassare l’esborso cash inserendo nell’affare Diawara, giocatore che non scalda la Roma al contrario di Dries Mertens. Infine nella corsa a Manolas si è iscritto anche il Milan che, specie nel caso in cui uno dei centrali attualmente in rosa dovesse partire, si fionderebbe sul greco ma non sarebbe disposto a pagare per intero la clausola rescissoria.