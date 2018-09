La Juventus ha stabilito il record stagionale di gol segnati da giocatori di paesi diversi. Nel mirino il primato dello scorso anno

Portogallo, Italia, Francia, Germania, Croazia, Bosnia e Argentina. Ronaldo, Bernardeschi, Matuidi, Khedira, Mandzukic, Pjanic e Dybala. No, non si parla delle convocazioni della prossima pausa per le nazionali, ma di un altro record della Juventus. I bianconeri hanno infatti mandato a segno giocatori di sette nazionalità diverse, un primato per la stagione in corso. Una pratica sempre più frequente negli ultimi anni per la Vecchia Signora, in passato abituata a fondare le sue squadre sul blocco italiano. Il multiculturalismo ha colpito i bianconeri, non solo nei gol ma anche nella formazione: solo Bonucci e Chiellini possono dirsi quest’anno titolari fissi, con Bernardeschi arma da gara in corso.

Una statistica che, grazie a Ronaldo e Cancelo, potrà far migliorare il record stabilito l’anno scorso. Nella passata stagione infatti, ben nove nazionalità diverse hanno timbrato il cartellino per la squadra di Allegri: tolto il Portogallo, erano in lista la Colombia (Cuadrado), il Marocco (Benatia) e il Brasile (Alex Sandro e Douglas Costa). Quest’anno, se gli stessi rappresentanti dovessero riuscire a sbloccarsi, la Juve arriverebbe a ben 10 nazionalità diverse. Una statistica che fa riflettere, soprattutto se comparata alla prima Juventus di Antonio Conte, in cui a farla da padroni c’erano Matri, Marchisio e Pepe, con i vari Vucinic e Vidal ad accompagnare. D’altra parte, il mondo va sempre più verso l’internazionalizzazione, e anche la Juventus non vuole farsi trovare impreparata.