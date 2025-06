Juventus Next Gen: confermato Massimo Brambilla alla guida della seconda squadra dei bianconeri

Juventus Next Gen, Massimo Brambilla confermato sulla panchina della seconda squadra bianconera anche per la prossima stagione

Massimo Brambilla resterà alla guida della Juventus Next Gen anche nella stagione 2025/26, con l’accordo, secondo quanto riportato da Juventusnews24.com, per il rinnovo ormai definito e la firma attesa nei prossimi giorni. Nonostante l’interesse di alcuni club di Serie B, il tecnico ha scelto di proseguire il suo percorso a Torino, convinto dal progetto di crescita e valorizzazione dei giovani portato avanti con successo fin dal suo arrivo nel 2022. Dopo un primo biennio in cui ha dato un’impronta chiara alla squadra, culminato con la finale di Coppa Italia Serie C nel 2023 e l’approdo ai playoff nazionali nel 2024, Brambilla ha rilanciato il progetto bianconero subentrando in corsa durante l’ultima stagione.

Chiamato al posto di Paolo Montero in un momento delicato, ha trasformato un gruppo sfiduciato in una formazione competitiva e coesa, capace di risalire la classifica e centrare un’insperata qualificazione ai playoff.

Il merito del tecnico non si limita ai risultati sportivi, ma riguarda soprattutto la crescita individuale e collettiva della rosa. Sotto la sua guida, giocatori come Savona, Rouhi e Mbangula hanno compiuto un salto di qualità importante, avvicinandosi al giro della prima squadra.