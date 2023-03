Juventus Next Gen Vicenza: Allegri ospite speciale allo Stadium

Juventus Next Gen Vicenza: Massimiliano Allegri ospite speciale sulle tribune dell’Allianz Stadium per il match

Anche Massimiliano Allegri e Danilo sono presenti all’Allianz Stadium per seguire la finale di Coppa Italia Serie C tra Juventus Next Gen e Vicenza, accompagnati dal collaboratore Padoin e dal terzo portiere Pinsoglio.

Tutti presenti per fare il tifo per i givani bianconeri, tra cui alcuni che già hanno potuto giocare in prima squadra.