Juventus, niente Granada per Kaio Jorge: due strade per il brasiliano

Calciomercato Juve: i bianconeri lavorano al futuro di Kaio Jorge. Per il brasiliano ci sarebbero due strade

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i nodi da sciogliere in casa Juve in questo ultimo giorno di mercato c’è anche quello legato a Kaio Jorge.

Nel futuro del brasiliano solo due possibili scelte: la permanenza a Torino o il passaggio al Cagliari, dove troverebbe sicuramente più spazio. Quasi sfumata, invece, sarebbe la pista che portava al prestito agli spagnoli del Granada.

