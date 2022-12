Juventus, niente rinnovo per Cuadrado, addio a giugno

La Juve ha deciso di non rinnovare con Juan Cuadrado: le strade dell’esterno colombiano e dei bianconeri si divideranno in estate

Come riferito da Tuttosport, per Juan Cuadrado questa sarà l’ultima stagione con la maglia della Juve.

Contro di lui sia l’aspetto economico che la carta d’identità: infatti, la dirigenza bianconera non ha intenzione di rinnovare il contratto dell’esterno colombiano, in scadenza a giugno. Se non fosse stato per la clausola esistente nell’accordo, continua il quotidiano, probabilmente la separazione si sarebbe già consumata qualche mese fa.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM