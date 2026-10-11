Juventus, nuovo stop per Milik, continua il suo periodo no

Il centravanti polacco si ferma ancora, ma Spalletti non ne risente: è fuori dalle liste. Il portiere brasiliano debutterà giovedì in Europa League a Vigo

Altre notizie non rassicuranti dall’infermeria della Juventus: Arkadiusz Milik ha accusato un nuovo problema muscolare, l’ennesimo di una parentesi torinese complicata. L’attaccante polacco, 32 anni ed ex Napoli, ha riportato un affaticamento che lo costringerà a un periodo di stop, come riporta la Gazzetta dello Sport.

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Milik, nessun impatto sulle scelte di Spalletti

Il guaio fisico non cambia i piani di Luciano Spalletti, tecnico toscano dei bianconeri, in vista della trasferta di Cagliari. Milik è infatti escluso sia dalla lista Serie A sia da quella per le competizioni UEFA: la sua unica possibilità di scendere in campo è legata ai futuri impegni di Coppa Italia, in un contesto in cui resta un costo più che una risorsa.

Neto non può debuttare: colpa della squalifica brasiliana

Situazione diversa per Neto, portiere brasiliano classe 1989 già alla Juventus tra il 2015 e il 2017. Il giocatore è stato tesserato da svincolato il mese scorso per tamponare la grave rottura del legamento crociato subita dal titolare Kamil Grabara, ma non potrà esordire in campionato con il Cagliari. La causa è burocratica: una squalifica rimediata nel torneo brasiliano con il Botafogo, in seguito all’espulsione per proteste del 30 maggio contro il Bahia, che dev’essere scontata nel campionato italiano. Ridotta a un solo turno, ha un effetto diretto: niente convocazione per il match in Sardegna.

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Quando torna Neto e chi gioca a Cagliari

Il portiere sudamericano sarà disponibile giovedì sera per la trasferta di Europa League contro gli spagnoli del Celta Vigo. Nel frattempo, per la gara contro la squadra di Fabio Pisacane la porta bianconera resterà affidata a Guglielmo Vicario, titolare arrivato in estate dal Tottenham, con Carlo Pinsoglio e Radu a completare il reparto. Neto è atteso dal ruolo di vice di Vicario fino al 30 giugno 2027.