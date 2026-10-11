Torino, l'Udinese è il primo esame dopo la sosta Nazionali

Cinque partite, cinque volte sotto nel punteggio: i granata sperano di recuperare Fortini e di cambiare l’approccio

Alla ripresa del campionato, il Torino si presenta con un dato che fa riflettere. In nessuna delle prime cinque giornate i granata sono riusciti a passare in vantaggio per primi: ogni gara si è aperta con un gol subito. A Torino si lavora da giorni per evitare che quell’inizio in salita diventi un’abitudine.

Cinque gare, un solo successo

La statistica dice molto della stagione fin qui. La squadra ha trovato il modo di rimontare soltanto contro la Fiorentina, battuta dopo essere andata sotto, mentre con il Bologna ha raccolto un solo punto. Nulla da fare, invece, con Milan, Sassuolo e Roma, avversarie che hanno saputo conservare il vantaggio. Il filo conduttore è sempre lo stesso: la squadra paga alcune disattenzioni nei primi minuti e deve poi spendere energie per inseguire.

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Il lavoro di Ignazio Abate

Per correggere questo difetto, il tecnico Ignazio Abate, ex terzino di Milan e Nazionale al suo primo incarico importante da allenatore, ha sfruttato la pausa per le Nazionali. Secondo Tuttosport, ha concentrato le sedute sul tema della concentrazione: i giocatori devono imparare ad avvertire di più il rischio, anche quando la partita sembra sotto controllo, e a tenere compatti i reparti quando la squadra non ha il pallone.

Fortini in dubbio

La prima verifica arriva contro l’Udinese di Kosta Runjaic, allenatore tedesco dei friulani. Abate potrebbe però non avere a disposizione Niccolò Fortini, esterno ex Fiorentina. Il giocatore ha lasciato prima del previsto il ritiro dell’Under 21 per un problema fisico accusato prima della sfida con la Polonia e, finora, non si è ancora riunito al gruppo in allenamento. La decisione sulla sua disponibilità dipenderà dalle condizioni nelle ultime 48 ore prima del match.

Una partita per cambiare marcia

Per il Torino la gara contro i bianconeri friulani rappresenta un banco di prova importante. Dopo cinque turni caratterizzati da partenze complicate, i granata cercano punti e, soprattutto, un atteggiamento più solido fin dal fischio d’inizio, trasformando la buona capacità di reazione mostrata finora in un vantaggio costruito fin dai primi minuti.