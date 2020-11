Juventus, Pirlo ha scelto: Ronaldo-Morata contro il Ferencvaros

La Juventus stasera in Ungheria affronterà il Ferencvaros: Pirlo sembra orientato a schierare Ronaldo e Morata in attacco

La Juventus affronta il Ferencvaros stasera. I bianconeri sono alla ricerca del secondo successo in questa Champions League che metterebbe un’ipoteca sul passaggio del turno, insieme al Barcellona.

I quotidiani in edicola oggi non hanno dubbi sulla coppia d’attacco contro il Ferencvaros: Cristiano Ronaldo in campo dal primo minuto al fianco di Alvaro Morata, con Dybala inizialmente in panchina.