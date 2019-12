Juventus, Pjanic: «Sconfitta in Supercoppa? Chiediamo scusa ai tifosi»

Le parole di Miralem Pjanic, centrocampista in forza alla Juventus, presente al Globe Soccer Award di Dubai

Ecco le dichiarazioni di Miralem Pjanic dall’evento Globe Soccer Award tenutosi a Dubai, durante il quale ha ricevuto il premio il premio alla carriera.

«Sarri rispetto ad Allegri è un allenatore diverso, ha un’altra mentalità calcistica. L’importante, comunque, è cercare di vincere trofei, cosa che abbiamo sempre fatto. La Lazio e la Roma sono avversarie forti per la Juventus in Serie A, così come l’Inter. Noi intanto continuiamo anche a puntare la Champions League e ci scusiamo per aver perso la Supercoppa Italiana».