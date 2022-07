Juventus, Pogba: «Impaziente di giocare, questa è la mia squadra»

Paul Pogba è stato ufficializzato dalla Juve. Il francese ha rilasciato un’intervista da neo calciatore bianconero

Paul Pogba è tornato alla Juventus. Ai microfoni di JTV, il centrocampista francese ha rilasciato la sua prima intervista da nuovo calciatore del club bianconero.

PRIME SENSAZIONI – «Come diciamo in inglese: ‘Home sweet home’. Mi sento bene, fin dai primi giorni c’è un’atmosfera che non posso spiegare. Sono felice e impaziente di giocare con la Juve, che è la mia squadra».



COSA LO HA SPINTO A TORNARE – «Ritrovare gioia di giocare a calcio. Ho parlato col mister, i giocatori con cui ero primo: Marchisio, Evra, sono molto amico con Cuadrado, con Dybala che era qui. Sono sempre stato in contatto con la Juve. Ho parlato con Nedved, col presidente Agnelli. Il mio cuore ha scelto».

