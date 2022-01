Juventus, quasi naufragata la pista Barcellona per Morata: la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Niente per Barcellona per Alvaro Morata. La pista è quasi naufragata e lo spagnolo resterà alla Juventus

Come scrive La Gazzetta dello Sport, difficilmente Alvaro Morata riuscirà a passare al Barcellona nei prossimi giorni di mercato. Lo spagnolo è destinato a rimanere ancora alla Juve.

Troppi gli incastri da trovare, tra cui l’accordo tra catalani e Atletico Madrid per il prestito. Il numero 9 dovrà così giocarsi le sue carte in bianconero per i prossimi mesi, ben sapendo quale sarà il suo futuro in estate.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24