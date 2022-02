Juventus, Ravanelli: «Ora mi aspetto continuità nei risultati»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato della situazione del club bianconero. Le sue parole a Sky Sport

Intervenuto in collegamento a Sky Sport, Fabrizio Ravanelli ha commentato la situazione in casa Juve alla luce del mercato di gennaio dei bianconeri. Le sue parole.

RAVANELLI – «Ora mi aspetto una continuità di risultati, un miglioramento nella fluidità del gioco e soprattutto mi aspetto una concretezza maggiore negli ultimi 30 metri. In questa prima parte di stagione ha fatto fatica a riempire l’area di rigore, ora con Vlahovic e Zakaria l’area di rigore deve essere riempita con più insistenza. Dybala è fondamentale come trequartista, perchè cucisce come pochi in quel ruolo. È fondamentale per questa squadra».