Juventus, rinnovo Dybala: l’agente Antun atteso a Torino. La situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’agente di Paulo Dybala è atteso a Torino per discutere nuovamente con la Juventus il rinnovo del contratto

In casa Juve resta l’incognita sul futuro di Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto a quattro mesi dalla scadenza. Il rischio di un addio ora è reale, ma i bianconeri le proveranno tutte per far prolungare l’argentino.

Jorge Antun, procuratore del numero 10, è atteso a Torino in questo mese per gli ultimi incontri con la dirigenza. Juve che appare intenzionata a proporre meno di quanto si vociferava negli scorsi mesi (8 milioni+2 di bonus), fermandosi su una base fissa di 7 milioni più eventuali bonus.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24