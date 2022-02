Juventus, rinnovo Dybala; l’agente in Italia e attende una chiamata dai bianconeri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La trattativa tra la Juventus e Dybala per il rinnovo è pronta a ripartire. L’agente della Joya è in Italia

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul rinnovo di Paulo Dybala. L’agente dell’argentino, Jorge Antun, si trova in Patria e, al momento, attende una chiamata da parte della Juve per volare in Italia a trattare.

Chiamata che dovrebbe arrivare entro i prossimi dieci giorni, data entro la quale sono attese novità importanti in merito al prolungamento. Il numero 10 avrebbe appreso dai giornali dell’intenzione dei bianconeri di cambiare la sua offerta e, quindi, si prenderà del tempo per decidere se accettare o meno la nuova proposta sul tavolo. I club a lui interessati restano alla finestra.

