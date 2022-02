Juventus, ritorno di fiamma per Zaniolo: lo ha chiesto Allegri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juventus: in vista della prossima stagione, Allegri avrebbe espressamente chiesto Zaniolo

Visto il possibile addio di Paulo Dybala, in casa Juve ci si incomincia a guardare intorno per eventualmente trovare il sostituto dell’argentino in occasione del prossimo mercato estivo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la prima richiesta di Massimiliano Allegri sarebbe quella di portare a Torino Nicolò Zaniolo. Ennesimo ritorno di fiamma tra i bianconeri e il fantasista che, però, la Roma considera incedibile. Cherubini, in ogni caso, proverà a fare un tentativo (o forse più di uno) per riformare in bianconero la coppia della Nazionale con Chiesa.

