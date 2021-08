Juventus, sospiro di sollievo per Ronaldo: a disposizione contro l’Empoli

Arrivano novità sulla botta presa da Ronaldo questa mattina in allenamento in vista di Juve Empoli di sabato sera

Le condizioni di Ronaldo non preoccupano la Juve in vista della sfida contro l’Empoli in programma sabato sera all’Allianz Stadium.

Nulla di grave per il fuoriclasse portoghese che questa mattina non aveva giocato la partitella in allenamento con i compagni dopo aver subito una botta dal compagno di squadra Alex Sandro. Da decifrare ancora il suo futuro: tante incertezze in questa ultima settimana di mercato.

