Juventus Salernitana, l’ex De Agostini non si fida: «Può essere un tranello»

Juventus Salernitana, l’ex De Agostini non si fida della narrazione di un testa-coda: «Può essere un tranello»

L’ex terzino bianconero Luigi De Agostini ha concesso un’intervista esclusiva a Juventusnews24, nell’ambito della quale ha analizzato a 360° il momento della squadra bianconera. Ecco un passaggio dell’intervista esclusiva.

JUVENTUS SALERNITANA – «Per me non c’è mai niente di scontato e bisogna giocare tutte le partite con lo stesso impegno, soprattutto in una gara come questa che può essere considerata un tranello perché si potrebbero affrontare con maggiore rilassatezza. In Serie A, come in tutte le competizioni, bisogna sempre dare il massimo. Si può dire che una partita è facile solo dopo averla giocata… Dopo uno 0-3, comunque, io credo ci sarà voglia di riscatto. Mi aspetto una partita da Juventus»

