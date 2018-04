Juventus-Sampdoria streaming e diretta tv: come vedere la partita

Juventus-Sampdoria streaming: le info per Streaming e diretta TV della partita. Fischio d’inizio della gara della 32ª giornata di Serie A 2017/2018 alle ore 18

Juventus-Sampdoria streaming: all”Allianz Stadium’ i bianconeri ricevono la squadra di Giampaolo per il 32° turno di Serie A. La compagine di Allegri, reduce dalla delusione di Champions, vuole continuare la marcia verso il titolo. Di fronte, i blucerchiati reduci dal pareggio nel derby e alla ricerca di punti per centrare il piazzamento in Europa League. Nella gara d’andata, la Sampdoria si impose sui bianconeri a Marassi per 3-2.

La partita in programma oggi alle ore 18 potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Sport e da Sky sui canali Sky Supercalcio e Sky Calcio 1. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca in diretta di Juventus-Sampdoria potrà essere seguita anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti della partita saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live testuale dalle ore 16 con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Juventus-Sampdoria: probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata.