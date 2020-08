Juventus, Sarri: «Scudetto? È successo di tutto, merito del gruppo»

Maurizio Sarri ha commentato la conquista dello Scudetto con la Juventus: le dichiarazioni dell’allenatore durante una visita al Museo

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato a margine della visita al Museo dove sono racchiusi i trofei conquistati dalla società bianconera.

«Basta entrare qui, in questa stanza, per respirare aria di storia e di mito. Questo Tempio dei Trofei è uno dei più grandi d’Europa; portare qui la Coppa dello Scudetto è un piacere. È stata una stagione in cui è successo di tutto a livello mondiale, durata dodici mesi, e la vittoria del campionato è merito di tutto il gruppo e di tutto l’ambiente».