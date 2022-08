Juventus Sassuolo: Allegri si affida a Di Maria, Dionisi col dubbio Raspadori

Juventus e Sassuolo chiudono la 1^ giornata della stagione di Serie A: Allegri si affida a Di Maria, mentre Dionisi è col dubbio Raspadori

Juventus e Sassuolo chiudono la 1^ giornata della stagione di Serie A. Allegri e Dionisi stanno pensando alle formazioni da mettere in campo.

In casa Juve il tecnico si affida a Di Maria a supporto di Vlahovic. Possibile 4-4-2 con McKennie a sinistra e Cuadrado in vantaggio su Kostic a destra. Dietro esordio per Bremer. In casa Sassuolo Dionisi giocherà con il tridente e potrebbe vedersi subito titolare Pinamonti. Dubbio Raspadori, ma il classe 2000 potrebbe regalarsi l’ultima notte in neroverde prima di volare a Napoli. In campo anche Thortsvedt. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Zakaria, Locatelli, Cuadrado; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos, Thorttsvedt, Henrique, Frattesi, Raspadori, Berardi, Pinamonti. All. Dionisi