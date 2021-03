E’ una prestazione da fenomeno quella di cui Cristiano Ronaldo si è reso protagonista in Cagliari-Juventus. Il dato sulla sua tripletta

E’ una prestazione da fenomeno quella di cui Cristiano Ronaldo si è reso protagonista in Cagliari-Juventus, con tre gol in poco più di mezz’ora.

Seconda tripletta più veloce in carriera per l’attaccante bianconero: tre gol nei primi 32 minuti, solo contro l’Espanyol nel settembre 2015 ha fatto meglio, in 20 minuti.