La Serie A rimane a TIM. Strappo Juve-Lega per i ‘tappetini’

Scontro tra la Juve e la Lega sulla questione ‘tappetini’. Ieri intanto ufficializzato l’accordo con Tim che sarà title sponsor della Serie A

La Serie A resta a Tim. Trovato un nuovo accordo per il title sponsor del campionato per i prossimi 3 anni: «TIM, partner storico del calcio italiano, rinnova fino al 2021 l’accordo di sponsorizzazione con la Lega Serie A. Per le prossime tre stagioni TIM sarà infatti Title Sponsor del massimo campionato e delle competizioni Primavera organizzate da Lega Serie A». La Lega ha dunque rinnovato l’accordo con Tim e ha trovato un nuovo sponsor per Coppa Italia e Supercoppa: Trenitalia–Frecciarossa. I due sponsor verseranno rispettivamente 15 e 5 milioni annui per il ciclo 2018-21. Ma intanto è scontro con la Juve sulla questione ‘tappetini’.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno sollevato una questione per i ‘tappetini’, ovvero quegli spazi commerciali tra bordocampo e altre zone che compaiono sulle tv in maniera virtualizzata, che sono stati venduti, sino a questo momento, collettivamente dalla Lega. La Juventus non vuole più che questi spazi vengano venduti in maniera collettiva e ha votato contro l’assegnazione collettiva, facendo mettere verbale che non conferirà la delega a trattare perché i bianconeri ritengono che quei diritti siano individuali. C’è il rischio di un contenzioso ma si potrebbe aggiungere a un accordo.