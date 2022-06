Juventus, si fa largo l’idea Neres: l’agente lavora con i bianconeri

Calciomercato Juventus: in casa bianconera prende quota l’ipotesi David Neres, con l’agente del calciatore già in contatto col club

Preso coscienza dei tentennamenti di Angel Di Maria, che nelle ultime ore avrebbe deciso di aspettare il Barcellona, e con un Morata sempre più rivolto verso il ritorno all’Atletico, la Juventus ha la necessità di virare su altri obiettivi per la fascia destra.

David Neres è il profilo che sta prendendo quota in questi ultimi giorni. Come riportato dal Corriere dello Sport, dal Brasile si registrano voci relative all’interessamento dei bianconeri. Il suo agente, Giuliano Bertolucci, è già al lavoro per rinsaldare l’asse con la Juventus dopo l’affare Kaio Jorge.

