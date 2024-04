Juventus, squadra subito al lavoro dopo il pareggio di Cagliari

Il pari in rimonta contro il Cagliari non è stato sicuramente il risultato ideale per la Juventus. Ora la testa va alla Lazio

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Cagliari, la Juventus è tornata al lavoro questa mattina per farsi trovare nelle migliori condizioni possibili in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio.

IL REPORT DELL’ALLENAMENTO – Squadra al lavoro, quindi, questa mattina divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato contro il Cagliari, esercitazioni di possesso palla e partitella finale per il resto della squadra.