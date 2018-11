Juventus, 16 milioni di motivi per vincere domani sera con lo United 

Alla Juventus basta un pareggio domani sera contro lo United per passare il girone di Champions, ma vincere potrebbe risultare più importante

Mai come quest’anno, vincere in Champions League è diventato così importante. Sono infatti aumentati gli introiti per le squadre che vincono nella massima competizione europea. Ed è per questo motivo che alla Juventus frutterebbe molto di più vincere piuttosto che pareggiare domani sera in Champions. Il club bianconero ha già vinto 3 partite su 3 in Europa e gli basta solamente un pareggio domani sera contro il Manchester United per assicurarsi l’aritmetica qualificazione agli ottavi di Champions.

Ma a questo punto sarebbe davvero insolito accontentarsi di un pareggio. Infatti, in caso di 6 vittorie su 6, la Juventus otterrebbe ben 16.2 milioni di euro in quanto ogni vittoria, da quest’anno, vale 2.7 milioni di euro, 1.2 milioni in più rispetto allo scorso anno. Ad oggi la squadra di Allegri ha già conquistato 8.1 milioni grazie alle prime 3 vittorie, ma ora potrebbe puntare davvero all en plein.