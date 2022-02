Juventus, Vlahovic vuole eguagliare Higuain e Ronaldo nel derby: il dato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante della Juventus Vlahovic punta al derby contro il Torino e vuole eguagliare Higuain e Cristiano Ronaldo

A guidare l’attacco della Juve nel derby ci sarà, ovviamente, Dusan Vlahovic. Il serbo, a secco nella trasferta di Bergamo, ha intenzione di riscattarsi subito con una rete nella stracittadina piemontese.

Come sottolinea Tuttosport, una zampata del numero 7 lo porterebbe nell’Olimpo dei grandi attaccanti bianconeri, eguagliando così Higuain e Ronaldo. I due, al loro primo incrocio con il Torino, andarono infatti a segno: doppietta per il Pipita nel 2016, rete decisiva su rigore nel 2018 per CR7.

