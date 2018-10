Juventus-Young Boys, Allegri: «Davanti Dybala e Mandzukic»

Il tecnico bianconero ha parlato nella conferenza stampa pre partita: «Chiellini e Cancelo out, Bernardeschi lo posso mettere ovunque»

Dopo la grande vittoria con il Valencia, la Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a scendere di nuovo in campo in Champions League. Domani alle 18 e 55 i bianconeri affronteranno all’Allianz Stadium gli svizzeri dello Young Boys. La squadra di Seoane è prima a punteggio pieno nel campionato nazionale e non è un avversario da sottovalutare: non ci sarà nulla da perdere per i giocatore che punteranno ad uno scalpo prestigioso.

Alla conferenza stampa della vigilia si sono presentati Massimiliano Allegri ed Andrea Barzagli, pronti a presentare la sfida. Il tecnico ha dato qualche delucidazione sulla formazione che scenderà in campo domani: «Non ci saranno Chiellini e Cancelo, ma Barzagli sarà titolare. In avanti a causa dell’assenza di Ronaldo giocheranno Mandzukic e Dybala. Khedira non sta bene, vorrei portarlo integro a Udine, domani giocherà mezz’ora in caso di bisogno. Emre Can? Non so se giocare con due mediani, dipenderà dalla difesa a 3 o a 4. Bernardeschi per fortuna posso schierarlo ovunque, da esterno, mezz’ala o trequartisa».

