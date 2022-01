Nicolodi (Sky) su Zakaria: «Grande colpo per la Juve, ecco chi è»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pietro Nicolodi, telecronista ed esperto di Bundesliga di Sky Sport, ha parlato così del colpo Denis Zakaria per la Juve

ZAKARIA – «È un super giocatore: può fare mille ruoli a centrocampo. L’ho visto giocare addirittura difensore centrale nei momenti di difficoltà della squadra. Detta i tempi, corre, recupera milioni di palloni. C’è stato un momento in cui era devastante, prima dell’infortunio al ginocchio. Dopo ci ha messo un po’ di tempo a recuperare, ma quest’estate soprattutto con la Nazionale mi è sembrato di vedere lo Zakaria dei tempi d’oro. Nel Borussia M’gladbach, coinvolto anche lui nel marasma che riguarda tutta la società, non ha mai giocato bene tranne che contro il Bayern Monaco. Basta comunque andarsi a guardare Italia Svizzera: è dominante a centrocampo. Se va in porto, è un colpo davvero tosto».

JUVENTUS – «Quando è in condizione è un super giocatore. Quello che ho visto in Nazionale, ripeto, era lo Zakaria che si vedeva prima dell’infortunio al ginocchio. Cambiare realtà, andare in un’altra squadra: sono mille dettagli che devono andare al posto giusto. Non è così sicuro che tutto vada alla perfezione, così come non è sicuro che Vlahovic continui a segnare 300 gol a partita. Sulla carta mi sembra un acquisto intelligente, soprattutto in una squadra che fa fatica».

