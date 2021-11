Juventus, senti Zoff: «Più arrivi in alto, più fai in fretta a cadere»

In un’intervista Zoff commenta il momento di difficoltà della Juventus

Intervistato dalla Stampa, Dino Zoff ha commentato il momento di difficoltà della Juventus di Allegri. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «I giocatori devono mettersi in testa che giocare per la Juventus non basta per portare a casa i tre punti: non è mai successo e mai accadrà, anche perché battere la Juve è il sogno di ogni squadra. Servono attenzione massima e voglia di soffrire, sempre. Avere vinto tanto non dà la garanzia di poterlo fare ancora, anzi: più sei arrivato in alto e più fai in fretta a rotolare giù, se sbagli atteggiamento».