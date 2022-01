ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il fantasista giapponese Shinji Kagawa riparte dal Belgio. Il giocatore passa ufficialmente al Sint-Truiden

Shinji Kagawa lascia la Grecia e riparte dal Belgio.

Il fantasista giapponese, che in passato ha vestito le maglie di Manchester United e Borussia Dortmund, ha firmato per il Sint-Truiden, club che milita nel massimo campionato fiammingo ed occupa attualmente il tredicesimo posto in classifica.