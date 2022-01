ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Kaio Jorge lascia la Juve? Un club spagnolo ora in pole per l’attaccante brasiliano dei bianconeri

Anche Kaio Jorge è in bilico in questi ultimi giorni di mercato invernale. L’attaccante bianconero potrebbe lasciare la Juventus in prestito. Su di lui club di Serie A e non solo.

Come riportato da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, il brasiliano ha proposte per il prestito con il Granada attualmente in pole. Non è comunque escluso che rimanga se sarà ceduto Kulusevski.