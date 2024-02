Kane, nostalgia della Premier: un club vuole riportarlo in Inghilterra

Harry Kane infelice al Bayern Monaco e vorrebbe tornare in Premier League: una big inglese sta chiedendo informazioni per il ritorno

Harry Kane ha nostalgia di casa: come riportato da Football Insider l’attaccante ex Tottenham non è felice al Bayern Monaco, dove non si è ambientato. Nonostante i 29 gol e 8 assist stagionali, l’attaccante rischia di finire l’ennesima stagione senza trofei e intanto apre ad un ritorno in Premier League.

Su di lui ci sarebbe il forte interesse del Chelsea, che sarebbe già pronto a riportarlo in Inghilterra. I Blues stanno monitorando la situazione e in estate faranno un tentativo con i bavaresi.