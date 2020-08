Kanté Inter, i nerazzurri sperano nel prestito: la soluzione per ottenerlo

Kanté è il primo obiettivo del mercato dell’Inter. I nerazzurri sperano di convincere il Chelsea per il prestito: la soluzione

Il primo obiettivo per il centrocampo dell’Inter è Kanté. Il francese non è più un pilastro del Chelsea, ma convincere i Blues rimane comunque molto complicato. Gli inglesi chiedono almeno 60 milioni e per questo il club nerazzurro spera di ottenerlo in prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Come spiega il Corriere dello Sport, per affondare il colpo i nerazzurri dovrebbero cedere uno tra Eriksen o Brozovic. I due hanno una valutazione intorno ai 50 milioni.